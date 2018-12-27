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Романцев назвал 2019-й годом «Спартака»

Олег Романцев Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Олег Романцев

спорт [ версия для печати ]

Экс-главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев заявил, что предстоящий год, который по восточному календарю соответствует земляной свинье, будет годом «красно-белых».

«Наступающий 2019-й, как известно, Год Свиньи. Наш год!» — цитирует Романцева пресс-служба «Спартака».

По его словам, уходящий год получился для команды тяжёлым. Однако недавние изменения порадовали экс-наставника. Романцев уверен, что у клуба есть шансы на высокие места.

«Я верю в новый тренерский штаб. Постановка атакующего футбола, который намерен вернуть Олег Кононов, требует времени», — заключил он.

News.ru ранее сообщал, что футбольный клуб «Спартак» может продать бразильского форварда Луиса Адриано.


#футбол #ФКспартак
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