Романцев назвал 2019-й годом «Спартака»

Экс-главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев заявил, что предстоящий год, который по восточному календарю соответствует земляной свинье, будет годом «красно-белых».
«Наступающий 2019-й, как известно, Год Свиньи. Наш год!» — цитирует Романцева пресс-служба «Спартака».
По его словам, уходящий год получился для команды тяжёлым. Однако недавние изменения порадовали экс-наставника. Романцев уверен, что у клуба есть шансы на высокие места.
«Я верю в новый тренерский штаб. Постановка атакующего футбола, который намерен вернуть Олег Кононов, требует времени», — заключил он.
News.ru ранее сообщал, что футбольный клуб «Спартак» может продать бразильского форварда Луиса Адриано.