Роднина высказалась против выступления юных фигуристок на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/7ee81db4-3022-11eb-a747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что юные спортсмены не должны выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В настоящее время во взрослых соревнованиях допускается участие спортсменок с 15 лет.

Ранее Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском катании до 17 лет. Его рассмотрят на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

Когда я смотрю чемпионат мира или Олимпийские игры, хочется видеть зрелых спортсменов. Наглядный пример — Туктамышева! — цитирует Роднину РБК.

Она добавила, что предложение норвежцев не является провокацией против российского спорта. Да, у норвежцев нет юных фигуристок и им трудно конкурировать с россиянками, но, по словам Родниной, смотреть на юных фигуристок без слёз нельзя. Она считает, что выступать должны более зрелые девушки.

Смотреть приятнее, катание более взрослое, да и тело совсем другое. И техника сильно не пострадает, — заявила Роднина.

23-летняя Елизавета Туктамышева за свою долгую по меркам фигурного катания карьеру собрала множество трофеев. В её активе золото чемпионата мира 2015 года и чемпионата Европы 2013 года, серебро командного ЧМ 2015 года и бронза 2019-го. Кроме того, она является победительницей финала Гран-при 2015 года и чемпионкой России 2013 года. В 2015 году она получила звание заслуженного мастера спорта России.

Как писал NEWS.ru, работающая с тренером Алексеем Мишиным Туктамышева на Гран-при России набрала 223,39 балла в сумме.