Родченков написал новую книгу о допинге: навредит ли она России Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории утверждает, что хочет добиться справедливости от МОК

Фото: Imago/ТАСС

Григорий Родченков

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков написал вторую книгу о допинге в России «Допинг. Запрещенные страницы». После откровений на ту же тему, с которыми он выступил 10 лет назад, Родченков переехал в США, где попал в программу защиты свидетелей. С тех пор он является осведомителем Всемирного антидопингового агентства (WADA). Что нового расскажет Родченков в книге, навредят ли его воспоминания российским атлетам, узнал NEWS.ru.

О чем новая книга Родченкова

«Новая книга расскажет историю российского допинга. На этот раз работа основана на моих дневниках, которые я привез из России. Я надеюсь, что моя книга заставит МОК наложить бессрочную дисквалификацию на всех российских спортсменов до тех пор, пока в России полностью не изменится система подготовки атлетов, на что уйдет не менее десяти лет», — цитирует Daily Mail Родченкова.

Когда выйдет книга, пока неизвестно. Родченков подчеркнул в разговоре с корреспондентами иностранного издания, что «базовая система допинг-контроля остается слабой». По его словам, это мешает тем спортсменам, которые не используют никакие запрещенные препараты на соревнованиях

В том же интервью Родченков высказал мнение, что допинг в крови участников Олимпийских игр в Сочи в 2014 году не обнаружили благодаря участию ФСБ и полному безразличию МОК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Родченков говорил ранее о допинге в российском спорте

В декабре 2014-го российская спортсменка Юлия Степанова рассказала WADA о своем опыте применения допинга и о действиях спортивных чиновников в России, которые, по ее словам, прикрывали ее в этом. Всемирное антидопинговое агентство начало расследование. В 2015-м Родченкова, в то время работавшего главой Московской антидопинговой лаборатории, обвинили в умышленном уничтожении более тысячи проб. По словам представителей WADA, он пытался скрыть факт применения запрещенных веществ российскими атлетами.

В результате Родченков подал в отставку, а в 2016-м уехал в США, где попал под программу защиты свидетелей. Как говорил бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, в России «его бы просто убили».

Тогда же Родченков стал осведомителем WADA и дал интервью газете The New York Times, в котором рассказал, что во время Олимпиады-2014 в Сочи разработал коктейль из трех анаболических стероидов, который, по его словам, принимали российские спортсмены.

В 2017-м на экраны вышел документальный триллер режиссера Брайана Фогеля «Икар» с Родченковым в главной роли. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы был «центральной фигурой в системе допинга». «Это шло сверху. Поскольку лишь президент может поручить ФСБ заниматься таким особым заданием», — полагал Родченков.

В 2020-м экс-глава Московской антидопинговой лаборатории опубликовал автобиографию под названием «Дело Родченкова. Как я разрушил путинскую тайную империю допинга».

«Я пропустил церемонию закрытия, потому что у нас была последняя важная сессия обмена бутылками с мочой — чтобы защитить две российские золотые медали. В их числе был знаменосец Александр Зубков, который снова сел рядом с Путиным. Наша команда провела собственную „церемонию закрытия“, когда запечатала последнюю фальсифицированную бутылку с допингом», — писал Родченков в книге.

Он назвал эти действия «величайшим мошенничеством в истории Олимпийских игр».

Фото: Harry E. Walker/Global Look Press Церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи

Что такое закон Родченкова

Три года назад в США вступил в силу закон Родченкова, предусматривающий ответственность за организацию тайного применения допинга на международном уровне. Он разработан таким образом, чтобы люди, совершившие допинговые преступления в любой точке мира, могли быть привлечены к ответственности в Америке.

Первый приговор по новому закону был вынесен в этом году. Врач Эрик Лира признал себя виновным в том, что помогал олимпийцам, в том числе нигерийскому спринтеру Блессингу Окагбаре, приобретать запрещенные препараты перед Олимпиадой в Токио в 2021 году. Окружной прокурор Манхэттенп Дамиан Уильямс назвал это «переломным моментом для международного спорта».

Родченков так прокомментировал происходящее: «Это большая честь для меня, что Конгресс назвал антидопинговый закон моим именем. Но этот закон нужно использовать шире».

Он добавил, что спорт будет оставаться нечестным до тех пор, пока все сторонники приема допинга не начнут бояться попасть в американскую тюрьму.

Что сейчас с Родченковым и как его показания повлияли на спорт в России

Нынешнее местонахождение 64-летнего Родченкова неизвестно никому, кроме него самого и его телохранителей, — его регулярно перевозят из одного убежища в другое. Не так давно осведомитель WADA дал видеоинтервью, в котором можно заметить, что мужчина сделал пластическую операцию. Бывший функционер российской антидопинговой системы не видел свою жену и детей с 2015 года.

Показания, книги и фильмы Родченкова привели к тому, что российские спортсмены в последние годы вынуждены выступать на международных турнирах (Олимпиадах и чемпионатах мира) под нейтральным флагом и без национального гимна. В декабре 2019-го WADA лишило Россию права участвовать в крупных соревнованиях в течение четырех лет в связи с «обнаружением манипуляций с некоторыми данными, полученными из Московской лаборатории в январе 2019 года».

В конце января 2020-го WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории до окончания разбирательств независимого дисциплинарного комитета. Российская сторона оспорила решение в Спортивном арбитражном суде и добилась смягчения приговора до двух лет.

Фото: Friedemann Kohler/Global Look Press Московской антидопинговая лаборатория в Москве

Как в России отреагировали на новую книгу Родченкова

Российские спортивные функционеры считают, что серьезно относиться к книге экс-главы Московской антидопинговой лаборатории не стоит. Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что таким образом Родченков хочет напомнить о себе. Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко уверен, что, как и в первой книге, «будет много откровенного вымысла и выдачи желаемого за действительное».

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что таким образом Родченков «хочет оказать давление со стороны США на Международный олимпийский комитет (МОК)», который скоро должен принять решение о допуске наших атлетов на Олимпиаду-2024 в Париж.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что новая книга не повлияет на отношение мирового спортивного сообщества к России.

«Не думаю, что его вторая книга как-то повлияет на отношение к нам — оно и так ужасающее. Если бы он выпустил ее до начала СВО, то еще можно было бы говорить о каком-то влиянии. А сейчас мы и так нигде не участвуем, поэтому поздновато Родченков решил публиковаться», — цитирует Жулина «Р-Спорт».

Он добавил, что не читал первую книгу Родченкова, так как уверен, что там «абсолютно лживая информация».

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