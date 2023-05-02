«Резал правду-матку»: коллега о покойном журналисте Малосолове Спортивный обозреватель Дадыгин: Малосолов не боялся поднимать острые проблемы

Фото: vk.com/malosolov

Андрей Малосолов

Спортивный журналист и общественный деятель Андрей Малосолов не боялся поднимать острые проблемы и всегда «резал правду-матку», поделился воспоминаниями об умершем коллеге спортивный обозреватель Сергей Дадыгин. В беседе с «360» он отметил, что Малосолов всегда был справедливым человеком.

Есть такие журналисты, которые обтекаемо пишут о проблемах, а он вот без обиняков, что называется. Очень часто резал правду-матку и не боялся поднимать острые темы, — рассказал обозреватель.

По словам Дадыгина, Малосолов очень любил футбол и свою профессию. Кроме того, он активно поддерживал болельщиков и буквально жил своей профессией.

Это больше дело, когда ты занимаешься любимым делом, вот Андрей занимался любимым делом, — заключил обозреватель.

Спортивный журналист Андрей Малосолов умер на 51-м году жизни. С 2005 по 2010 год он возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков. В последнее время обозреватель работал на телевидении.

Один из основателей газеты «Спорт-Экспресс» Сергей Микулик рассказал, что Малосолов был очень ярким человеком, который много сделал для российского футбола. Он также выразил соболезнования родным и близким умершего коллеги.