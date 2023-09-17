Рекордное число участников, перекрытия улиц: как прошел Московский марафон

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Московский марафон

Очередной ежегодный Московский марафон собрал рекордное количество заявок. На забег зарегистрировались 38 тысяч желающих из России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, рассказал директор марафона Дмитрий Тарасов, которого цитирует ТАСС. В детском забеге участвовали 800 юных спортсменов.

Взрослым участникам предоставили две дистанции на выбор — 42,2 км и 10 км по улицам и набережным столицы. Для этого в городе перекрыли ряд проезжих частей. Кроме того, на марафоне состоялась корпоративная эстафета.

Не обошлось и без инцидентов. Одну из участниц марафона пришлось спасать. Девушка принимала участие в забеге на 10 км. Участница потеряла сознание уже после финиша. Врачи оказали ей первую помощь, после чего она была доставлена в Первую городскую больницу.

Первый Московский марафон прошел в 2013 году, тогда на забег вышли 5 тысяч человек.

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