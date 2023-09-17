Участница Московского марафона едва не умерла перед финишем В Москве врачи спасли жизнь участнице марафона

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Московский марафон

Медики спасли участницу Московского марафона, которая потеряла сознание перед самым финишем, сообщает РЕН ТВ. Как сообщают журналисты, девушка принимала участие в забеге на 10 км.

Впоследствии в пресс-службе Московского марафона уточнили NEWS.ru, что участница потеряла сознание уже после финиша. Врачи оказали девушке первую помощь, после чего она была доставлена в Первую городскую больницу.

В 2023 году Московский марафон проводился уже в 10й раз. Участникам предлагалось на выбор две дистанции — 10 и 42,2 км. Маршрут пролегает по центру российской столицы, в частности, по набережным, Садовому и Бульварному кольцам, Тверской улице, Театральному проезду, а также вдоль стен Кремля.

Ранее массовый забег «Ателика-2023» прошел в Махачкале, где участников застало врасплох наводнение. Из-за сильного ливня улицы города подтопило, и бегунам пришлось пробираться до финиша по колено в воде. Участники преодолели всю дистанцию. Некоторые из них по пути помогали выталкивать застрявшие автомобили. Предполагалось, что забег проведут 10 сентября, но тогда мероприятие перенесли из-за сильного порывистого ветра.