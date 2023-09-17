В Махачкале массовый забег внезапно превратился в заплыв В Махачкале провели массовый забег по колено в воде из-за сильного ливня

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вызванное сильным ливнем наводнение застало врасплох участников забега «Ателика-2023» в Махачкале, сообщил Telegram-канал «Сапа Кавказ». Судя по видео с места событий, участникам пришлось продвигаться по колено в воде. При этом ухудшение погодных условий бегунов явно не остановило.

На опубликованной записи можно также заметить, что некоторые участники забега помогали выталкивать застрявшие автомобили. Как утверждается, бегуны преодолели всю дистанцию.

Предполагалось, что забег проведут еще 10 сентября, но мероприятие перенесли из-за сильного порывистого ветра. Сегодня забег все же состоялся, но организаторам пришлось приготовить для участников дождевики.

Ранее также сообщалось, что в затопленном Уссурийске детям приходилось добираться до школы по воде. На распространившейся видеозаписи можно увидеть, как двое первоклашек в парадной школьной форме и с цветами в руках плывут по затопленной улице на резиновой лодке. Саму лодку толкает мужчина в резиновом комбинезоне. Наводнение в Приморском крае стало следствием прорыва дамбы на Малоказаченском водохранилище. Из-за сильных осадков четыре из шести бетонных пролетов дамбы рухнули, не выдержав давления.