Рекорд Валиевой и заявка на ОИ Туктамышевой: чего ждать от Гран-при России

Серия Гран-при не успела начаться, а мы уже подошли к развязке. Последний этап Гран-при пройдёт в России. Но не в Москве, как мы привыкли, а в Сочи. На ледовой арене «Айсберг» будут разыграны последние путёвки в финал Гран-при. Российский финал серии уже точно не получится (из-за травм с предыдущих этапов снялись потенциальные финалистки от России Александра Трусова и Дарья Усачёва), но Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Майе Хромых по силам обеспечить максимальное российское представительство в итоговом турнире.

Прежде чем приступить к обсуждению участниц сочинского этапа, назовём тех, кто уже обеспечил себе поездку в Осаку (там состоится финал серии). Абсолютно точно в Японии мы увидим Анну Щербакову, победительницу двух этапов Гран-при, и японку Каори Сакамото, которая выиграла домашний этап и заняла четвёртое место в США.

Третья путёвка, скорее всего, достанется Алёне Косторной (она заняла второе место во Франции и третье в Канаде). Почему говорим «скорее всего»? Потому что помешать действующей чемпионке Европы отправиться в Японию может только максимально неожиданный расклад на этапе Гран-при в Сочи. Например, занять первое или второе место на соревнованиях в России должна бельгийка Луна Хендрикс. В Турине бельгийке, конечно, удалось сотворить сенсацию. Она заняла третье место, набрав 219,05 балла без единого элемента ультра-си. Это личный рекорд Луны и в целом очень приличная оценка.

Но учитывая то, что в Сочи ей придётся бороться сразу с тремя россиянками, которые в своём активе имеют и четверные прыжки, и тройные аксели, шансы Луны на очередной сенсационный результат кажутся призрачными. А теперь давайте поговорим о реальных претендентах на победу в Сочи.

Майя Хромых

Попасть в тройку сильнейших по итогам турнира в Сочи может 15-летняя Майя Хромых. Но вот какое именно место она там займёт, сказать тяжело. Причина — не самые стабильные выступления фигуристки. В этом сезоне мы стали свидетелями как успешных прокатов подопечной Тутберидзе, так и не очень успешных. Например, на этапе Гран-при в Турине фигуристка набрала по сумме 226 баллов, а пару дней назад в Польше откаталась на 194 балла. Что покажет фигуристка в Сочи — загадка.

Конечно, в её арсенале есть четверные прыжки (и не один), она выступает дома — эти факторы должны сыграть на руку Майе. Но если Хромых начнёт переживать, срывать прыжки (хотя бы один), то это может сильно ударить по оценкам. Она пока получает не настолько высокие баллы, чтобы срыв того или иного элемента проходил бесследно. При грязном прокате россиянки и безупречном выступлении бельгийки (хоть и без четверных) расклад сил может поменяться. Но мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдёт. Майя может показать чистый и качественный прокат. Просто потому что «Майя Может».

Елизавета Туктамышева Dmitry Golubovich/Global Look Press

Елизавета Туктамышева

Форма Елизаветы Туктамышевой в этом сезоне приятно радует. Наконец фигуристка подошла на пике своей формы к олимпийскому, а не постолимпийскому сезону, как это бывало ранее. На двух предыдущих соревнованиях (в Финляндии и в Канаде) подопечная Алексея Мишина демонстрировала очень уверенное катание. В свои 24 года фигуристка по-прежнему играючи приземляет тройной аксель. Причём не один, а целых три. Также в этом году особое внимание к себе приковывают оценки Лизы за компоненты. Они значительно выросли, и это очень важное подспорье для Туктамышевой.

Внушительная техническая база вкупе с неплохой второй оценкой могут привести Лизу к пьедесталу сочинского турнира. Единственным тревожным моментом перед стартом Гран-при в России является недавняя новость о перенесённой болезни. Чуть больше двух недель назад вся группа Мишина снялась с турнира в Австрии. Как впоследствии выяснилось, у Лизы поднялась температура перед вылетом в Австрию, поэтому Алексей Николаевич в качестве мер предосторожности отказался от участия.

Известно, что вся группа Профессора сдавала тесты на коронавирус. К счастью, самое опасное и неприятное не случилось — результаты у всех оказались отрицательными. Однако в любом случае из-за простуды Лиза могла пропустить некоторое количество тренировок. Насколько сильно это сказалось на её форме — мы узнаем только в Сочи.

Если на Гран-при России ей удастся выдать качественный прокат, как и на двух турнирах ранее, это будет очень мощной заявкой на Олимпиаду.

Камила Валиева

Тяжело придумывать интригу в соревнованиях, в которых участвует Камила Валиева. Очень тяжело. Её форма в нынешнем сезоне вызывает восторг. Да, даже два года назад было понятно, что одарённая «Девочка на шаре» поборется за золото Пекина, но сейчас, когда до Олимпиады остались считанные месяцы, это кажется чем-то неизбежным.

Посудите сами. На первом взрослом международном турнире в Финляндии Валиева установила два мировых рекорда — за произвольную программу и по сумме обеих программ. Через пару недель, на Гран-при в Канаде, она обновила два собственных рекорда. Есть ещё какие-то вопросы?

Очевидно, что на Гран-при России Камила едет только за победой. Возможно, и в Сочи юная фигуристка попытается обновить собственные рекорды или установить новые. Мировое достижение Костороной в короткой ей ещё не покорилось. Чем не вызов?