Регбисты из Австралии отказались выходить в форме с ЛГБТ-символикой Семь регбистов австралийской команды отказались выходить на матч из-за ЛГБТ-символики

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Семь регбистов австралийской команды «Мэнли Си Иглз» отказались выходить на матч с ЛГБТ-символикой из-за религиозных и культурных убеждений, передает NRL. На новой форме команды вместо белых полос появились радужные линии.

Они не будут играть в четверг, и мы принимаем их решение. Эти молодые люди сильны в своих убеждениях, и мы предоставим им поддержку, в которой они нуждаются, — сказал главный тренер команды Дес Хаслер.

Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина назвала ЛГБТ-пропагандой распространение в СМИ сообщений о признании теннисистки Дарьи Касаткиной в гомосексуальности. Сенатор отметила, что публикации также привлекли внимание Роскомнадзора, который посчитал их проявлением безответственности журналистов.