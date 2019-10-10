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Президент России Владимир Путин выступил перед участниками форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде и заявил, что Россия выполняет все требования WADA.

Мы постоянно в контакте с Международным олимпийским и паралимпийским комитетами, с профильными структурами Совета Европы и ЮНЕСКО. Не менее активно сотрудничаем и с WADA. Требования, которые предъявляет России эта организация,...