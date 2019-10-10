Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, заявил, что граждане страны перестали стали меньше употреблять алкоголь.
За последние годы россияне стали меньше употреблять алкоголь и больше занялись спортом, в результате чего выросла средняя продолжительность жизни, — сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все требования WADA, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен