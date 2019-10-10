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Президент России Владимир Путин выступил перед участниками форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде и заявил, что Россия выполняет все требования WADA.

Мы постоянно в контакте с Международным олимпийским и паралимпийским комитетами, с профильными структурами Совета Европы и ЮНЕСКО. Не менее активно сотрудничаем и с WADA. Требования, которые предъявляет России эта организация, мы выполняем в полном объеме. Наша страна и спортсмены заинтересованы, чтобы все недочеты остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на равных, — сказал Путин.

В понедельник, 23 сентября, исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории.

Министр спорта России Павел Колобков ранее сообщил, что российские независимые эксперты подготовили ответ для WADA по ситуации с базами данных Московской антидопинговой лаборатории. WADA просило уточнения по 31 вопросу по данным Московской лаборатории, на каждый из них эксперты дали объяснения. Эксперты WADA должны рассмотреть объяснения 23 октября, писал News.ru.