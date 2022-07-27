Путин назвал «престижными» сельские игры Путин: сельские игры пользуются заслуженной популярностью, объединяя людей разных возрастов и профессий

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что сельские игры пользуются популярностью и являются важным событием для многих регионов страны. С такой речью глава государства выступил на открытии Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омской области. Он подчеркнул, что соревнования объединяют работников агропромышленного комплекса и людей самых разных возрастов и профессий.

Сегодня Омская область гостеприимно встречает большую команду участников этих престижных соревнований, ведь поприсутствовать на этом масштабном празднике, проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности стремятся спортсмены из многих регионов страны, — заявил президент.

Программа сельских игр включает такие дисциплины, как армспорт, городошный спорт, волейбол, мини-лапта, легкоатлетические старты среди доярок, косарей и механизаторов, самбо, легкая атлетика, перетягивание каната, настольный теннис, гиревой спорт, полиатлон и соревнования спортивных семей.

Соревнования продлятся с 26 по 31 июля.

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