Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом

https://static.news.ru/photo/8cb3bd0a-90b1-11eb-afa4-96000091f725_660.jpg Павел Буре Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Хоккеист Павел Буре награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Медаль вручена за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за «многолетнюю добросовестную работу», говорится в сообщении на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что нападающие Александр Овечкин и Павел Буре вошли в состав символической сборной России за всю историю выступлений на молодёжных чемпионатах мира по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как передавал NEWS.ru, медалью «За спасение погибавших» наградили Сергея Савченко и его 23-летнего сына Александра, которые пытались спасти семью из Новой Усмани, упавшую в сливную яму. Молодого мужчину наградили посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Инцидент произошёл в августе 2020 года. Трёхлетняя девочка наступила на люк и провалилась в шестиметровую выгребную яму, которая была заполнена более чем на четыре метра.