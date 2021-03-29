Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом

Хоккеист Павел Буре награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Медаль вручена за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за «многолетнюю добросовестную работу»,
Ранее сообщалось, что нападающие Александр Овечкин и Павел Буре вошли в состав символической сборной России за всю историю выступлений на молодёжных чемпионатах мира по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как передавал NEWS.ru, медалью «За спасение погибавших» наградили Сергея Савченко и его 23-летнего сына Александра, которые пытались спасти семью из Новой Усмани, упавшую в сливную яму. Молодого мужчину наградили посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Инцидент произошёл в августе 2020 года. Трёхлетняя девочка наступила на люк и провалилась в шестиметровую выгребную яму, которая была заполнена более чем на четыре метра.