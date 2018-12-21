Промаху Фуркада в спринте на КМ порадовались

Норвежец Йоханнес Бё прокомментировал выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Он рассказал, что следил за ходом француза Мартена Фуркада. Пятикратный олимпийский чемпион провёл самую худшую гонку за последние четыре сезона. Он финишировал 43-м.
«Признаюсь честно, я улыбнулся, когда увидел, что он промахнулся», — приводит слова Бё NRK.
В общем зачёте Кубка мира Фуркад занимает пятое место. Лидирует Бё, второе место занимает россиянин Александр Логинов. Помимо пяти золотых медалей Игр, француз имеет в своём арсенале 11 побед на чемпионатах мира и 7 Больших хрустальных глобусов.
Как писал News.ru, сломавшим карьеру Шипулина Фуркадом восхитились.