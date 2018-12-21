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Промаху Фуркада в спринте на КМ порадовались

Мартен Фуркад Lubos Pavlicek/CT/Global Look Press

Мартен Фуркад

спорт [ версия для печати ]

Норвежец Йоханнес Бё прокомментировал выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Он рассказал, что следил за ходом француза Мартена Фуркада. Пятикратный олимпийский чемпион провёл самую худшую гонку за последние четыре сезона. Он финишировал 43-м.

«Признаюсь честно, я улыбнулся, когда увидел, что он промахнулся», — приводит слова Бё NRK.

В общем зачёте Кубка мира Фуркад занимает пятое место. Лидирует Бё, второе место занимает россиянин Александр Логинов. Помимо пяти золотых медалей Игр, француз имеет в своём арсенале 11 побед на чемпионатах мира и 7 Больших хрустальных глобусов.

Как писал News.ru, сломавшим карьеру Шипулина Фуркадом восхитились.


#биатлон #МартенФуркад #Кубокмира
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