Промаху Фуркада в спринте на КМ порадовались

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Мартен Фуркад

Норвежец Йоханнес Бё прокомментировал выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Он рассказал, что следил за ходом француза Мартена Фуркада. Пятикратный олимпийский чемпион провёл самую худшую гонку за последние четыре сезона. Он финишировал 43-м.

«Признаюсь честно, я улыбнулся, когда увидел, что он промахнулся», — приводит слова Бё NRK.

В общем зачёте Кубка мира Фуркад занимает пятое место. Лидирует Бё, второе место занимает россиянин Александр Логинов. Помимо пяти золотых медалей Игр, француз имеет в своём арсенале 11 побед на чемпионатах мира и 7 Больших хрустальных глобусов.

Как писал News.ru, сломавшим карьеру Шипулина Фуркадом восхитились.