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Проигравший на «Тур де Ски» Устюгов обратился к фанатам

Сергей Устюгов Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сергей Устюгов

спорт [ версия для печати ]

Российский лыжник Сергей Устюгов, занявший второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», обратился к болельщикам.

«Дорогие друзья, болельщики лыжных гонок! Большое вам спасибо, что болели, переживали за сборную России на этом „Тур де Ски“! Будем стараться радовать вас дальше! Всего доброго, с Рождеством!» — сказал Устюгов в своем видеопослании в Instagram.

По итогам многодневки победителем стал норвежец Йоханнес Клебо. Устюгов занял второе место. Другой норвежец, Симен Крюгер, замкнул тройку. В карьере Устюгова была бронза многодневки в 2016 году и золото — в сезоне 2016/17.

Как писал News.ru, Устюгов проиграл норвежцу в общем зачёте «Тур де Ски».


#СергейУстюгов #ТурдеСки
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