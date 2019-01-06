Проигравший на «Тур де Ски» Устюгов обратился к фанатам

https://news.ru/storage/news/2ef4dd5f1d51d9a998da84b6a7efff9b/b9c0359d-f1b6-4aaa-81d1-2f30e5ed1ec9_850.jpg Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сергей Устюгов

Российский лыжник Сергей Устюгов, занявший второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», обратился к болельщикам.

«Дорогие друзья, болельщики лыжных гонок! Большое вам спасибо, что болели, переживали за сборную России на этом „Тур де Ски“! Будем стараться радовать вас дальше! Всего доброго, с Рождеством!» — сказал Устюгов в своем видеопослании в Instagram.

По итогам многодневки победителем стал норвежец Йоханнес Клебо. Устюгов занял второе место. Другой норвежец, Симен Крюгер, замкнул тройку. В карьере Устюгова была бронза многодневки в 2016 году и золото — в сезоне 2016/17.

Как писал News.ru, Устюгов проиграл норвежцу в общем зачёте «Тур де Ски».