Призёр ОИ-2016 гимнастка Кудрявцева стала мамой

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Яна Кудрявцева

Серебряный Олимпийских игр-2016 в Рио гимнастка Яна Кудрявцева стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Кудрявцева опубликовала фото своего супруга Дмитрия Кугрышева, который держит в руках новорожденную дочку.

Кугрышев — хоккеист «Салавата Юлаева», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Кудрявцева завершила карьеру в 2017 году. На Олимпиаде в Бразилии гимнастка стала второй, проиграв соотечественнице Маргарите Мамун. Кудрявцева — тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Она также четырёхкратная чемпионка I Европейских Игр по художественной гимнастике.

Как писал News.ru, Мустафина вернётся к многоборью.