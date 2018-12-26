Призёр ОИ-2016 гимнастка Кудрявцева стала мамой

Серебряный Олимпийских игр-2016 в Рио гимнастка Яна Кудрявцева стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Кудрявцева опубликовала фото своего супруга Дмитрия Кугрышева, который держит в руках новорожденную дочку.
Кугрышев — хоккеист «Салавата Юлаева», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Кудрявцева завершила карьеру в 2017 году. На Олимпиаде в Бразилии гимнастка стала второй, проиграв соотечественнице Маргарите Мамун. Кудрявцева — тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Она также четырёхкратная чемпионка I Европейских Игр по художественной гимнастике.
Как писал News.ru, Мустафина вернётся к многоборью.