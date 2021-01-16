Президент ОКР Станислав Поздняков сделал прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/eae6d1d6-58c7-11eb-a2f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Спортивный функционер назвал принятое решение крайне важным на финальном этапе подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.

Год обещает быть очень насыщенным, поэтому необходимо оставаться в строю, сохраняя полную работоспособность и активный образ жизни, — написал Поздняков.

Ранее стало известно, что Министерство спорта и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) обсуждают вопрос о вакцинации спортсменов сборных России, в том числе юношеских и молодёжных составов. При этом процедура, как заявлено, будет носить добровольный характер. По словам замминистра спорта Олега Матыцина, ведомство приступит к реализации плана после выработки рекомендаций со стороны ФМБА и Роспотребнадзора. Однако конкретные предполагаемые сроки он называть не стал, писал NEWS.ru.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.