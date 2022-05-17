«Президент не смущает, а заряжает»: лыжница Степанова о встрече с Путиным Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам рассказала о встрече с Путиным

Владимир Путин, Вероника Степанова / Фото kremlin.ru

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о встрече с Владимиром Путиным. Она призналась, что президент России её не смущает, и не пугает. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

Присутствие президента не смущает и не пугает, оно наоборот заряжает. Ты чувствуешь рядом с ним колоссальную уверенность, ощущаешь особую энергию. Сильный лидер — сильная страна, что еще добавить, — сказала Степанова.

Встреча Путина с олимпийцами прошла 26 апреля. На ней Степанова поблагодарила главу России за развитие спорта и страны.

После этого норвежская лыжница Лотта Венг заявила, что её шокировали слова Степановой.