https://static.news.ru/photo/e8f4add6-dac8-11e9-b3df-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Shen Hong/Xinhua/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет присутствовать на мероприятии по случаю 40-летия московской Олимпиады, сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Уверены, что этот замечательный праздник спорта прошлого и будущего будет интересен многим жителям столицы и соотечественникам, всем членам Международного олимпийского комитета. Главным гостем на мероприятии будет президент МОК, — сказал Поздняков.

Олимпийские игры — 1980 проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Это были первые в истории Игры на территории Восточной Европы и проведённые в социалистической стране.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступит на международной конференции по допингу в спорте, которая пройдёт 5–7 ноября в городе Катовице (Польша), писал News.ru.