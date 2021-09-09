Появилось новое фото Ласицкене и украинской легкоатлетки Магучих

В Сети появилось новое фото российской легкоатлетки Марии Ласицкене и её украинской коллеги Ярославы Магучих. На своей странице в Twitter его опубликовал теннисный комментатор Владас Ташев, муж россиянки.

На фото присутствуют помимо Ласицкене и Магучих ещё четыре легкоатлетки, участницы Бриллиантовой лиги. На этапе в Цюрихе, проходящем на этой неделе, Ласицкене одержала победу с результатом 205 см, Магучих — на втором месте (203). Именно там и была сделана эта фотография.

После предыдущего фото Магучих и Ласицкене украинскую спортсменку затравили на родине.

Фотография была сделана 7 августа, когда Магучих стала бронзовой призёркой Олимпиады в прыжках в высоту. Она обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото.