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Появилось новое фото Ласицкене и украинской легкоатлетки Магучих

12:09, 09 сентября 2021
Появилось новое фото Ласицкене и украинской легкоатлетки Магучих Ярослава Магучих Фото: rosya_dp/instagram.com/
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В Сети появилось новое фото российской легкоатлетки Марии Ласицкене и её украинской коллеги Ярославы Магучих. На своей странице в Twitter его опубликовал теннисный комментатор Владас Ташев, муж россиянки.

На фото присутствуют помимо Ласицкене и Магучих ещё четыре легкоатлетки, участницы Бриллиантовой лиги. На этапе в Цюрихе, проходящем на этой неделе, Ласицкене одержала победу с результатом 205 см, Магучих — на втором месте (203). Именно там и была сделана эта фотография.

После предыдущего фото Магучих и Ласицкене украинскую спортсменку затравили на родине.

Фотография была сделана 7 августа, когда Магучих стала бронзовой призёркой Олимпиады в прыжках в высоту. Она обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото.

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