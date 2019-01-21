Поведавшую о пользе допинга фигуристку проверит РУСАДА

https://news.ru/storage/news/aa730e6e153bbf632527291e29820739/b97e8454-b205-47a4-837a-280566f6813d_850.jpg TulupRu/youtube.com

Анастасия Шаботова

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус пообещал обратить особое внимание на 13-летнюю фигуристку Анастасию Шаботову, которая заявила в Instagram о пользе допинга.

Он подчеркнул, что спортсменку дополнительно проверят и проведут с ней образовательные работы.

«Мы будем делать и то, и другое. Но главное — мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Ранее News.ru сообщал о том, что 13-летняя российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.

Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».