«Была задача остановить гегемонию РФ»: Винер-Усманова о гимнастике на ОИ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова после группового многоборья назвала «полным крахом» проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщило РИА Новости.

Все понимали, что поражение российских «художниц» на Олимпиаде в Токио должно было случиться, было задание остановить гегемонию России. Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы, — сказала главный тренер россиянок.

Она уверена, что ОКР должен писать не в международную федерацию, а лично главе МОК Томасу Баху, «потому что попраны олимпийские традиции и правила».

Также Винер-Усманова рассказала, что не имеет претензий к тренерскому штабу по итогам выступления гимнасток.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Это 70-я медаль Игр — она досталась Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Ангелине Шкатовой, Анастасии Татаревой и Алисе Тищенко. Золото — у команды Болгарии, бронза досталась Италии.

Впервые с 1996 года российские гимнастки не сумели завоевать ни одной золотой медали на Олимпиаде.