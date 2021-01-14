Поджать губки или доказать: как России избежать обвинений в допинге

Спортивный арбитражный суд (СAS), опубликовав 14 января мотивировочную часть решения по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ничего нового не сказал.

Когда сокрытие допинговой схемы начало становиться явным, решение, принятое российскими властями, было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а скорее на то, чтобы попытаться скрыть сокрытие. Манипуляции показывают, что российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать её, — говорится в тексте решения, состоящего из 186 страниц.

Ещё СAS пришёл к выводу, что «никогда не удастся установить точное число спортсменов и официальных лиц, которые могли успешно избежать подозрений в нарушении антидопинговых правил».

Владимир Гердо/ТАСС

Ну так вот. Про причастность российской власти к «сокрытию сокрытия» государственной допинговой схемы слышали мы не раз. Обвиняли все, кому не лень: WADA, ряд Олимпийских комитетов различных стран и антидопинговых агентств, и любая позиция может быть здравой и имеет, конечно, место быть. Но разве для России такие выпады в новинку? Нет. Это всего лишь мнение CAS и не более. Российские власти всегда неоднократно заявляли, что они не вмешиваются в процессы и не имеют никакого отношения к тем допинговым скандалам с нашими спортсмена, особенно по итогам зимней Олимпиады в Сочи. С таким утверждением, в частности, согласен депутат Государственной думы Игорь Лебедев.

Нас стараются обвинить во всех смертных грехах, какие есть, включая то, что это всё делалось под руководством страны и с их одобрения, — сказал Лебедев NEWS.ru.

Единственное опровержение со стороны России, которое было, есть и будет — это заявление руководства страны. Утверждать о том, что кто-то в правительстве знал, что творится с допингом в России, и тем более покрывал, никто не готов, мы в том числе. Потому что, только чистое и честное глубокое расследование со стороны нашей страны, ответит на многие вопросы и поставит точку в обсуждении. Иначе, нас будут обвинять до тех пор, пока сами не дадим ответы, как это произошло и почему не были предприняты меры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть и другой вариант. Можно, безусловно, всё оставить без изменений, но в этом случае, как правильно заметил депутат Госдумы, «мы будем поджимать губки, смотреть в пол, тереть пальчиком в носу и говорить, что это неправда». Чтобы избежать всех этих оскорблений, унижений, называйте, как хотите, нужно просто доказать.

Если нас обвиняют, со стороны Запада, значит надо высказываться и показать свою позицию. А мы как школьники, которых в угол поставили, — подытожил Лебедев.

Но не будем судить CAS уж совсем строго. Есть ещё одно немаловажное решение. Напомним, что WADA просило отстранить российских спортсменов на четыре года, но суд дал два года. То есть, пошёл навстречу России, предупредив, что делается это исключительно ради спортсменов.

В тексте решения как раз и отмечается, что санкции в итоге оказались не столь обширны, как того требовало WADA. Однако это не следует рассматривать как какое-либо согласие с действиями РУСАДА или властей России.

Мы надеемся, что это решение ознаменует новый путь к примирению и позволит российским спортсменам начать все с чистого листа, чтобы внести свой вклад в историю мирового спорта, — говорится в сообщении.