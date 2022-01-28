Олимпиада высоких технологий: как Китай готовится к зимним Играм

Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008). Организаторы пошли на беспрецедентные шаги, чтобы поразить гостей, а также для того, чтобы мероприятие не сорвалось из-за пандемии коронавируса. Поэтому многие уже назвали Игры Олимпиадой высоких технологий. О том, как готовятся к главному спортивному событию года, — в фоторепортаже NEWS.ru .