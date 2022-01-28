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Олимпиада высоких технологий: как Китай готовится к зимним Играм
Спорт

Олимпиада высоких технологий: как Китай готовится к зимним Играм

13:45, 29 января 2022
Фото: Zhang Chuanqi/XinHua/Global Look Press
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Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008). Организаторы пошли на беспрецедентные шаги, чтобы поразить гостей, а также для того, чтобы мероприятие не сорвалось из-за пандемии коронавируса. Поэтому многие уже назвали Игры Олимпиадой высоких технологий. О том, как готовятся к главному спортивному событию года, — в фоторепортаже NEWS.ru.

Уличные украшения для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Chu Jiayin/XinHua/Global Look Press

Пекинские кондитеры выпустили торты с олимпийскими кольцами, олимпийскими логотипами, а также символикой отдельных зимних олимпийских видов спорта

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Производство масок для зимних Олимпийских игр

Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подготовка к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине

Tomasz Markowski +48 605095588/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уличные украшения для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Zhang Chuanqi/XinHua/Global Look Press

Работа над трафаретом на трассе в Национальном центре санного спорта Яньцин

Jiang Wenyao/XinHua/Global Look Press

Школьники слепили из глины «милого тигра» зимних Олимпийских игр

Ge Chuanhong/Sipa Asia/Global Look Press

Тематическая клумба на площади Тяньаньмэнь

Yan Xiang/Sipa Asia/Global Look Press

Цветочные клумбы с тематикой зимних Олимпийских игр вдоль улицы Чанъань в Пекине

Gong Wenbao/Sipa Asia/Global Look Press

Уличные украшения для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Ding Hongfa/XinHua/Global Look Press

Вид с воздуха на Национальный стадион Китая

Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press

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