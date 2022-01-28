Олимпиада высоких технологий: как Китай готовится к зимним Играм

Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008). Организаторы пошли на беспрецедентные шаги, чтобы поразить гостей, а также для того, чтобы мероприятие не сорвалось из-за пандемии коронавируса. Поэтому многие уже назвали Игры Олимпиадой высоких технологий. О том, как готовятся к главному спортивному событию года, — в фоторепортаже
Уличные украшения для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине
Chu Jiayin/XinHua/Global Look Press
Пекинские кондитеры выпустили торты с олимпийскими кольцами, олимпийскими логотипами, а также символикой отдельных зимних олимпийских видов спорта
Wiktor Dabkowski/Global Look Press
Производство масок для зимних Олимпийских игр
Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подготовка к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине
Tomasz Markowski +48 605095588/Keystone Press Agency/Global Look Press
Уличные украшения для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине
Zhang Chuanqi/XinHua/Global Look Press
Работа над трафаретом на трассе в Национальном центре санного спорта Яньцин
Jiang Wenyao/XinHua/Global Look Press
Школьники слепили из глины «милого тигра» зимних Олимпийских игр
Ge Chuanhong/Sipa Asia/Global Look Press
Тематическая клумба на площади Тяньаньмэнь
Yan Xiang/Sipa Asia/Global Look Press
Цветочные клумбы с тематикой зимних Олимпийских игр вдоль улицы Чанъань в Пекине
Gong Wenbao/Sipa Asia/Global Look Press
Уличные украшения для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине
Ding Hongfa/XinHua/Global Look Press
Вид с воздуха на Национальный стадион Китая
Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press