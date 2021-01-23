Плющенко рассказал о переезде в Петербург и жизни в коммуналке

https://static.news.ru/photo/b3f09d32-5d8c-11eb-87eb-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился воспоминаниями о том, в каких условиях он жил в начале своей спортивной карьеры.

Супруг Яны Рудковской рассказал, что вынужден был переехать в Санкт-Петербург после того, как в Волгограде закрылась ледовая арена. Произошло это в 1993 году. В это непростое для России время Плющенко оказался в Северной столице и начал тренировки под руководством Алексея Мишина.

Титулованный спортсмен признался, что после тренировок собирал с мамой бутылки, так как денег на жизнь почти не было. Жили они с Евгением в комнате, которая находилась в коммунальной квартире с пятью соседями.

За стеной жил человек, который каждый день напивался. А стенка между нашими комнатами была из картона. И вот он её постоянно пробивал к нам, — рассказал Плющенко Tatler.

Евгений Плющенко — олимпийский чемпион 2006-го и 2014 года. Он также является трёхкратным чемпионом мира и семь раз занимал первое место на чемпионатах Европы.

Ранее восьмилетнему сыну фигуриста и продюсера Яны Рудковской Александру, известному по интернет-псевдониму как Гном Гномыч, назначили судебно-психиатрическую экспертизу в рамках судебного процесса матери мальчика против журнала StarHit, который ранее опубликовал материал о якобы наличии у Саши синдрома Аспергера, сообщал NEWS.ru.