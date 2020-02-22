https://static.news.ru/photo/063608d6-5576-11ea-9c39-fa163e074e61_660.jpg Саша Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал видеоролик воспитательной беседы с сыном Александром в своём Instagram-аккаунте.

Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном?, — спросил он у мальчика.

Александр ответил, что намерен стать чемпионом. Плющенко добавил, что тогда ему необходимо усиление тренироваться.

Плющенко-младший к шести годам заработал десять миллионов рублей. Кроме рекламы, мальчик регулярно выступает в ледовых шоу. По словам Рудковской, он сам оплачивает услуги няни и водителя, а также покупает себе игрушки.

NEWS.ru сообщал, что в конце 2019 года Александр пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште. Он пожаловался на плохую организацию шоу.