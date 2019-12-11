https://static.news.ru/photo/cf13ddea-1c06-11ea-91b1-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко с сыном Фото: gnomgnomych/instagram.com

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште. Юный Гном Гномыч пожаловался на плохую организацию шоу, которая чуть было не сорвала его номер. Всё дело в том, что ему поставили не ту музыку, а глаза «слепили» включённые повсюду прожекторы.

Tango Amore под скрипку Страдивари с папой! Жаль, что музыку поставили long-версию и прожекторами светили так, что даже снимать было сложно! Мама очень негодовала по этому поводу, да и от меня всем досталось. Я очень возмущался в конце, — написал он на своей странице в Instagram .

Однако, как заметил Саша, несмотря на трудности, ему удалось выполнить все задуманные прыжки и ни разу не упасть. На подмогу фигуристу на лёд вышел его отец Евгений Плющенко. Ему пришлось выручать сына, который толком не успел понять, что делать после смены музыкального сопровождения.

Папа спас ситуацию, это было великолепно!!! — заметили подписчики Саши.

Пользователи призвали юного спортсмена не отчаиваться и пожелали ему удачи в будущих выступлениях.

Ранее NEWS.ru писал, что Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду. Инцидент произошёл во время выступления в румынском городе Клуж. Организаторы шоу намерены подать в суд на компанию по заморозке льда.