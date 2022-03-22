Песков отреагировал на дисквалификацию российского гроссмейстера Карякина

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что любой гражданин России, выражающий свою позицию, не должен страдать из-за этого, сообщает РИА Новости. Таим образом он отреагировал на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировать российского гроссмейстера Сергея Карякина на полгода из-за поддержки спецоперации на Украине. Песков призвал ФИДЕ пересмотреть своё решение.

Когда происходят такие события, любой гражданин РФ должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию. Никто не может российского гражданина лишить такого права. Но никоем образом это не должно провоцировать реакцию со стороны ФИДЕ. Мы сожалеем в этой связи, призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики, — сказал Песков.

Ранее в понедельник, 21 марта, ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований на шесть месяцев. При этом другой российский гроссмейстер, Сергей Шипов, проходивший по делу вместе с Карякиным, был признан невиновным и может продолжать выступления.

Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов назвал это решение маразмом и заявил, что отстранять спортсменов имеет право только дисциплинарная комиссия.