Песков оценил возможность проведения хоккейного гала-матча с Путиным

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Предновогодний гала-матч Ночной хоккейной лиги, в котором обычно участвует президент России Владимир Путин в 2020 году пока не намечался, но исключать его проведение нельзя. Об этом заявил на открытии ГУМ-катка возле стен Кремля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, сыграет ли Путин в хоккей на Красной площади, как в прошлом году.

Пока не планировалось, посмотрим. Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом, пока не планировали, но этого нельзя исключать, — приводит слова Пескова ТАСС.

Он пояснил, что исключать такое мероприятие не стоит. Игра проходит на открытом воздухе, поэтому при соблюдении «определённых мер предосторожности» её «вполне можно безопасно» организовать. Матч Ночной хоккейной лиги состоялся в 2019 году 25 декабря. Команда Путина обыграла соперников со счётом 8:5. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Песков назвал очную встречу Путина с судьями КС маловероятной.