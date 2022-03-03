Песков назвал позором решение МПК отстранить спортсменов из России от Игр

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позором решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить атлетов из России от Игр, сообщает ТАСС. Ранее МПК принял решение запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине.

Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для паралимпийского комитета международного (МПК). По-другому я не могу сказать. Мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение, — сказал представитель Кремля.

2 марта МПК допустил российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине, но уже через сутки изменил своё решение. Президент организации Эндрю Парсонс сообщил, что не собирался смешивать политику и спорт, но отстранение спортсменов из России и Белоруссии оказалось единственным выходом из непростой ситуации, которая произошла в Пекине.

Ранее исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) отстранил от участия на этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов.