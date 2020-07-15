Перспективный российский легкоатлет будет выступать за Белоруссию

https://static.news.ru/photo/327430da-c6be-11ea-a10b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Nikulin/instagram.com

Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает Белоруссию, чтобы получить возможность выступать за команду этой страны на международных стартах.

Нами было принято решение переехать в союзное государство — Белоруссию. Речь о смене нашего гражданства не идёт, речь идёт о получении вида на жительство, которое дает право выступать за легкоатлетическую федерацию Белоруссии, и он получит право выступать на международных соревнованиях, — сообщил отец и тренер спортсмена Константин Волков, слова которого приводит ТАСС.

Окончательное решение о праве выступать за Белоруссию будет приниматься Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Ранее NEWS.ru сообщал, что World Athletics в своём официальном пресс-релизе подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. В связи с этим выдача российским спортсменам нейтральных статусов будет отложена до конца июля.

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на очередные неутешительные новости, намекнув на смену спортивного гражданства. NEWS.ru в материале размышлял, станет ли это для неё решением проблемы или есть вариант получше.