World Athletics подтвердила невыплату штрафа со стороны ВФЛА

https://static.news.ru/photo/7110106e-bc6b-11ea-9b3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в своём официальном пресс-релизе подтвердила, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены.

В связи с этим выдача российским спортсменам нейтральных статусов будет отложена до конца июля.

Мы понимаем, что это трудные времена, но мы очень разочарованы отсутствием прогресса ВФЛА в отношении требований, установленных в марте. Мы надеялись, что изменения уже начались. Однако опыт российской рабочей группы под председательством Руны Андерсена не оправдал ожиданий, — сказал глава World Athletics Себастьян Коу.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгения Юрченко.