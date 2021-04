Овечкин впервые за шесть лет пропустил матч из-за травмы

Звёздный россиянин не смог помочь команде из-за травмы «нижней части тела». Предыдущий раз Александр из-за травмы пропускал матч 5 марта 2015 года. Такие данные на своей странице в Twitter сообщил американский обозреватель Том Гулитти.

Ovechkin last missed a game due to injury on March 5, 2015 against Minnesota because of a lower-body injury.



He missed 4 games earlier this season while in COVID protocol. Only one previous time in his career did he miss more than 4 games in a season, when missed 10 in 2009-10. https://t.co/1fNWXju0Rr