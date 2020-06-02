Спорт

Овечкин призвал американцев любить и уважать друг друга

07:25, 02 июня 2020 25
Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин прокомментировал происходящее в США. Прославленный хоккеист считает, что самому Джорджу Флойду, из-за гибели которого в стране начались бунты, грустно было бы смотреть на происходящее.

Капитан клуба НХЛ Washington Capitals отметил, что всем людям очень важно любить и уважать друг друга вне зависимости от внешности. Российский нападающий призвал людей оставаться в безопасности и заботиться друг о друге и своих семьях.

Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Мы должны уметь слушать и делать изменения. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, — написал Овечкин в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сегодняшние события в США. Дипломат назвала происходящие в Америке беспорядки «настоящей американской трагедией».

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