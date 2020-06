Овечкин призвал американцев любить и уважать друг друга

Капитан клуба НХЛ Washington Capitals отметил, что всем людям очень важно любить и уважать друг друга вне зависимости от внешности. Российский нападающий призвал людей оставаться в безопасности и заботиться друг о друге и своих семьях.

RIP George Floyd so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change...pls stay safe....take care each other and family