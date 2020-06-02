Овечкин призвал американцев любить и уважать друг друга

https://static.news.ru/photo/017c525c-a489-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин прокомментировал происходящее в США. Прославленный хоккеист считает, что самому Джорджу Флойду, из-за гибели которого в стране начались бунты, грустно было бы смотреть на происходящее.

Капитан клуба НХЛ Washington Capitals отметил, что всем людям очень важно любить и уважать друг друга вне зависимости от внешности. Российский нападающий призвал людей оставаться в безопасности и заботиться друг о друге и своих семьях.

RIP George Floyd so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change...pls stay safe....take care each other and family — Alex Ovechkin (@ovi8) June 2, 2020

Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Мы должны уметь слушать и делать изменения. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, — написал Овечкин в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сегодняшние события в США. Дипломат назвала происходящие в Америке беспорядки «настоящей американской трагедией».