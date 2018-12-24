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Отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались

Павел Мамаев и Александр Кокорин Dmitry Golubovich/Global Look Press

Павел Мамаев и Александр Кокорин

спорт [ версия для печати ]

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Как бы отреагировал, если бы подобное произошло в „Локомотиве“? Да не дай бог, не дай бог! Не хотел бы, чтобы такое случилось. Тяжёлая ситуация, никому не пожелаешь», — цитирует его слова «Чемпионат».

Геркус добавил, что возвращение футболистов зависит полностью от них самих.

«Ребятам надо намного тщательнее себя контролировать, даже когда они отдыхают или когда выпили. Всякое случается, мы все живые люди, но они всё равно звёзды. Любая их оплошность будет востребована», — заключил он.

Кокорин, его брат и Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок их содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее появилась информация, что следствие изменило обвинение футболистам. Теперь спортсменам вменяют статью 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» вместо статьи 116 УК РФ «Побои».

ФСИН определилась с датой матча Кокорина и Мамаева в СИЗО, писал News.ru.


#футбол #АлександрКокорин #ПавелМамаев
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