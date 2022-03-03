Отстранение российских паралимпийцев от Игр назвали неуместным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине за день до соревнований является несправедливым и незаконным, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв. Парламентарий отметил, что надеется на «победу здравого смысла» в МПК и новое решение — в пользу атлетов из РФ. Депутат также рассказал, что данный вердикт планируется оспорить.

Решение несправедливое и незаконное, к целям и духу паралимпийского движения отношения не имеет. Все прекрасно понимают, что наши паралимпийцы — одни из лучших во многих дисциплинах, и для некоторых это...