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Отстранение российских паралимпийцев от Игр назвали неуместным

Экс-глава Паралимпийского комитета РФ Лукин: отстранение паралимпийцев от Игр неуместно
12:12, 03 марта 2022
Отстранение российских паралимпийцев от Игр назвали неуместным Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Отстранение российских паралимпийцев от Игр в Пекине неуместно, заявил экс-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин «Газете.Ru». Спортсмены не причастны к происходящему на Украине, отметил он. Лукин также предположил, что на Международный паралимпийский комитет (МПК) было оказано серьёзное давление.

То обстоятельство, что возникли хорошо нам известные политические драмы и осложнения, никоим образом не является таким событием, на которое каким-то образом повлиял ПКР и тем более спортсмены. <...> Поэтому решение об их участии или неучастии в Паралимпийских играх на основе того, что в мире происходят драматические и трагические события, совершенно неуместно, — сказал он.

Лукин добавил, что решение отстранить российских спортсменов нарушает принципы паралимпийского движения, в которые политика никак не входит.

Ранее президент МПК Эндрю Парсонс сообщил, что не собирался смешивать политику и спорт, но отстранение спортсменов из России и Белоруссии оказалось единственным выходом из непростой ситуации, которая произошла в Пекине. Сразу несколько национальных комитетов пригрозили сняться с соревнований, если россияне будут допущены до Паралимпиады.

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