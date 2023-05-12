Паралимпийскому комитету России вернули международное членство Международный паралимпийский комитет вернул в свой состав представителей России

Фото: Паралимпийский комитет России

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) от членства в организации. В ПКР отметили, что будут прорабатывать варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе допуска к международным соревнованиям.

Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется, — говорится в заявлении российской организации.

Отстранение российских и белорусских паралимпийцев от любых турниров под эгидой МОК по-прежнему в силе.

16 ноября 2022 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России. Тогда сообщалось, что если апелляция не будет удовлетворена, то российский комитет сможет восстановить свое членство не раньше чем соберется следующая генассамблея МПК, что случится в IV квартале 2023 года.

В марте 2023-го МОК отложил решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. По итогам саммита организации комитет рекомендовал не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. При этом атлетам с российскими и белорусскими паспортами предлагалось разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе.