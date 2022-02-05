Зажечь сердца: как прошло открытие зимней Олимпиады в Пекине

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В пятницу, 4 февраля, на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине прошло открытие зимних Олимпийских игр. Все его участники, кроме тех, кто шёл в параде атлетов, были жителями столицы и провинции Хэбэй.

Игры пройдут под девизом «Вместе ради общего будущего». Он был выбран в контексте ответных мер стран мира на пандемию коронавируса.

В параде атлетов приняла участие 91 делегация. Российские спортсмены вышли на стадион под 46-м номером. Знаменосцами России стали конькобежка Ольга Фаткулина и капитан национальной сборной по хоккею Вадим Шипачёв.

Перед окончанием церемонии с речами выступили глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и председатель оргкомитета Олимпиады Цай Ци. После заявления лидера КНР Си Цзиньпина об открытии Игр над стадионом прогремел праздничный салют.

Китайские спортсмены разных поколений, начиная с 1950-х годов, пронесли по арене факелы с огнём Олимпиады. 20-летняя лыжница Динигер Иламуцзян и 21-летний Чжао Цзявэнь, специализирующийся на лыжном двоеборье, установили последний факел под сводами стадиона в центре огромной фигуры снежинки.

Тем самым был зажжён олимпийский факел — маленький огонёк в сердце символа церемонии.

О том, как прошла церемония открытия Олимпиады, — в фотогалерее NEWS.ru.