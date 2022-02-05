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Зажечь сердца: как прошло открытие зимней Олимпиады в Пекине
Спорт

Зажечь сердца: как прошло открытие зимней Олимпиады в Пекине

15:32, 05 февраля 2022
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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В пятницу, 4 февраля, на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине прошло открытие зимних Олимпийских игр. Все его участники, кроме тех, кто шёл в параде атлетов, были жителями столицы и провинции Хэбэй.

Игры пройдут под девизом «Вместе ради общего будущего». Он был выбран в контексте ответных мер стран мира на пандемию коронавируса.

В параде атлетов приняла участие 91 делегация. Российские спортсмены вышли на стадион под 46-м номером. Знаменосцами России стали конькобежка Ольга Фаткулина и капитан национальной сборной по хоккею Вадим Шипачёв.

Перед окончанием церемонии с речами выступили глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и председатель оргкомитета Олимпиады Цай Ци. После заявления лидера КНР Си Цзиньпина об открытии Игр над стадионом прогремел праздничный салют. 

Китайские спортсмены разных поколений, начиная с 1950-х годов, пронесли по арене факелы с огнём Олимпиады. 20-летняя лыжница Динигер Иламуцзян и 21-летний Чжао Цзявэнь, специализирующийся на лыжном двоеборье, установили последний факел под сводами стадиона в центре огромной фигуры снежинки. 

Тем самым был зажжён олимпийский факел — маленький огонёк в сердце символа церемонии. 

О том, как прошла церемония открытия Олимпиады, — в фотогалерее NEWS.ru. 

Фейерверки освещают ночное небо во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Pang Xinglei/XinHua/Global Look Press

Китайские лыжники Чжао Цзявэнь и Динигер Иламуцзян, представляющие 2000-е годы, поместили олимпийский огонь в середину огромной снежинки, которая поднялась до вершины стадиона

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия зимних Олимпийских игр

Chen Jianli/XinHua/Global Look Press

На церемонии открытия зажигают олимпийский огонь

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Делегация Китая на церемонии открытия зимних Олимпийских игр

Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Президент МОК Томас Бах выступает на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Cao Can/XinHua/Global Look Press

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

На стадион выходит команда США со знаменосцами Эланой Мейерс-Тейлор и Джоном Шустером

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олимпийские кольца подняты во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Robert Michael/dpa/Global Look Press

Женщины выступают во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

camera/XinHua/Global Look Press

Артисты выступают перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Артисты выступают перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2022 года

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

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