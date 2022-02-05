Зажечь сердца: как прошло открытие зимней Олимпиады в Пекине

В пятницу, 4 февраля, на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине прошло открытие зимних Олимпийских игр. Все его участники, кроме тех, кто шёл в параде атлетов, были жителями столицы и провинции Хэбэй.
Игры пройдут под девизом «Вместе ради общего будущего». Он был выбран в контексте ответных мер стран мира на пандемию коронавируса.
В параде атлетов приняла участие 91 делегация. Российские спортсмены вышли на стадион под 46-м номером. Знаменосцами России стали конькобежка Ольга Фаткулина и капитан национальной сборной по хоккею Вадим Шипачёв.
Перед окончанием церемонии с речами выступили глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и председатель оргкомитета Олимпиады Цай Ци. После заявления лидера КНР Си Цзиньпина об открытии Игр над стадионом прогремел праздничный салют.
Китайские спортсмены разных поколений, начиная с 1950-х годов, пронесли по арене факелы с огнём Олимпиады. 20-летняя лыжница Динигер Иламуцзян и 21-летний Чжао Цзявэнь, специализирующийся на лыжном двоеборье, установили последний факел под сводами стадиона в центре огромной фигуры снежинки.
Тем самым был зажжён олимпийский факел — маленький огонёк в сердце символа церемонии.
О том, как прошла церемония открытия Олимпиады, — в фотогалерее NEWS.ru.
Фейерверки освещают ночное небо во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Pang Xinglei/XinHua/Global Look Press
Китайские лыжники Чжао Цзявэнь и Динигер Иламуцзян, представляющие 2000-е годы, поместили олимпийский огонь в середину огромной снежинки, которая поднялась до вершины стадиона
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия зимних Олимпийских игр
Chen Jianli/XinHua/Global Look Press
На церемонии открытия зажигают олимпийский огонь
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Делегация Китая на церемонии открытия зимних Олимпийских игр
Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
Президент МОК Томас Бах выступает на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Cao Can/XinHua/Global Look Press
Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Roman Vondrous/CTK/Global Look Press
На стадион выходит команда США со знаменосцами Эланой Мейерс-Тейлор и Джоном Шустером
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Олимпийские кольца подняты во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press
Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Robert Michael/dpa/Global Look Press
Женщины выступают во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
camera/XinHua/Global Look Press
Артисты выступают перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press
Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
Танцоры выступают на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
Артисты выступают перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2022 года
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press