Отборочный турнир по плаванию на открытой воде перенесли

https://static.news.ru/photo/730e0416-9532-11eb-a1b3-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Международная федерация плавания (FINA) приняла решение о переносе олимпийского отборочного турнира по плаванию на открытой воде. Соревнования должны были пройти в японской префектуре Фукуока с 29 по 30 мая.

FINA рассматривает вариант переноса турнира. Решение будет объявлено на следующей неделе, — говорится в сообщении пресс-службы организации.

По какой причине произошёл перенос соревнований, не уточняется.

Как писал NEWS.ru, в японской Фукусиме началась эстафета олимпийского огня — церемония, которая фактически начинает финальный отсчёт до начала Игр. Место начала эстафеты выбрано не случайно — Фукусима, серьёзно пострадавшая от разрушительного цунами 2011 года, должна символизировать возрождение. Не обошлось и без курьёзов — почти в самом начале факел погас из-за сильного ветра и неисправности горелки. Но не стоит придавать этому каких-то грустных смыслов — олимпийский огонь регулярно гаснет в своих эстафетах, но на качестве самих Олимпиад это никак не отражалось.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.