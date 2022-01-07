От титулов к политическим инициативам: история Светланы Журовой

Светлана Журова долго шла к главной цели в карьере спортсменки — олимпийскому золоту. Она стала триумфатором Игр-2006 в Турине, а затем сосредоточилась на работе в Госдуме. В честь 50-летия конькобежки рассказываем о её спортивной и политической карьере.

Путь наверх

Спортсменка родилась в Ленинградской области в посёлке Павлово, но в раннем детстве Журовой её семья переехала в Мурманскую область в город Кировск. Там она начала заниматься спортом, изначально сосредоточившись на художественной гимнастике, однако позже Журова сделала выбор в пользу конькобежного спорта.

В 1984 году состоялась первая большая победа Журовой. Юная конькобежка выиграла первенство Ленинграда по своему возрасту и громко заявила о себе на всю страну. Однако путь наверх не был для Журовой простым. Прежде, чем начать побеждать на международной арене, спортсменке пришлось поработать. Причём не абы где, а во ФСИН.

Участвовала ли будущая чемпионка в ставших традиционными для этой структуры пытках, неизвестно. Очень хочется надеяться, что нет. В любом случае, её карьера в службе была очень успешной. Всего лишь за один 1995-й год она дослужилась до подполковника. Там и до главы ФСИН было бы рукой подать, однако Журова предпочла конвоированию спортивную карьеру.

Турин. 14 февраля. Завоевавшая золотую медаль россиянка Светлана Журова во время первого забега на 500-метровой дистанции Alexander Chernykh/Global Look Press

В 1996-м спортсменка завоевала первую золотую медаль на чемпионате мира, придя к финишу первой на дистанции 500 метров. Позже она взяла в этой же дисциплине три серебра и одну бронзу мировых первенств, но главный успех Журовой случился на Олимпиаде в Турине.

С золотым отливом

Триумфа могло бы и не быть, после неудачи на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити Журова собиралась завершить карьеру. Она даже родила сына в ноябре 2003-го, однако конькобежный спорт оказался сильнее. Спортсменка возобновила тренировки и без особых успехов выступила на чемпионате мира 2005 года. Однако затем результаты Журовой пошли в гору: она выиграла этап Кубка мира, а затем стала победительницей первенства планеты по спринтерскому многоборью.

На Олимпиаду в Турин Журова ехала не то чтобы главной фавориткой, но там ей удалось порадовать российских болельщиков. Спортсменка показала лучшее время и завоевала первое золото для России в коньках с 1994 года.

Я очень многим пожертвовала ради этой победы. Мне пришлось оставить сына на маму и сестру и сконцентрироваться на тренировках. Однажды, когда я вернулась домой, я увидела, что он уже начал ходить. Это меня шокировало, но в тот момент я сказала себе: у тебя есть цель — олимпийская медаль. И это будет лучшим подарком твоему сыну, — рассказывала Журова после победы.

Коньки на гвоздь

После триумфа в Турине Журова справедливо заключила, что добилась в спорте максимальных высот и приняла решение повесить коньки на гвоздь. Конькобежка не смогла придумать ничего лучше, чем начать политическую карьеру. В 2007-м она стала депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» и с тех пор не покидает законодательный орган, попутно возглавляя различные комитеты.

Светлана Журова на заседании в Госдуме Denis Semjonov/Global Look Press

Журова послушно голосует за все предлагаемые законы и регулярно отмечается резонансными высказываниями. Об исторической победе конькобежки в Турине начинают потихоньку забывать, она становится всё больше похожа на классического, местами карикатурного российского чиновника.

Могу ли я не соглашаться с Путиным? У меня нет такого, чтобы я была не согласна. Я могу где-то быть не согласна с правительством по каким-то решениям, а Владимир Владимирович очень взвешенно подходит к тому, что он говорит, что он делает, — эта цитата Журовой максимально точно характеризует её лояльность власти.

Журова охотно комментирует любые события в мире спорта, советует футболистам места для проведения отпуска и с удовольствием обвиняет Запад во всех смертных грехах. Она — классический пример спортсмена-депутата, который своими титулами и авторитетом рекламирует действующую власть. В Госдуме у Журовой много коллег: Ирина Роднина, Алксанр Карелин, Владислав Третьяк, Валерий Газзаев и другие. Их спортивные подвиги в прошлом, но политическое настоящее оставляет атлетов в новостной повестке.

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