«Формула-1» осталась без Фернандо Алонсо и Сергея Сироткина, зато вновь обрела Роберта Кубицу и Даниила Квята. «Форс Индию» вроде как спасли, но борьба за неё в судах еще продолжается. Победитель «Дакара»-2018, команда «КАМАЗ-мастер», снова выиграла ралли-марафон и отправится защищать титул по территории Перу. News.ru — о главных событиях прошедшего года в мире автоспорта.

Победный «КАМАЗ»

Команда «КАМАЗ-мастер» приучила нас уже к тому, что все оды в начале года посвящены именно ей. А всему причина — победы в ралли-марафоне «Дакар». Вот и 2018 год снова стал триумфальным для российской команды. «Дакар» в ушедшем году праздновал своё 40-летие, а «КАМАЗ» отправился покорять маршрут от столицы Перу до аргентинской Кордовы в своё 30-летие, что накладывало на спортсменов особую ответственность в юбилейном ралли-марафоне.

Четыре российских экипажа Эдуарда Николаева (победитель 2017 года), Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова преодолели 9 тысяч километров. Первый — защитил титул чемпиона досрочно, подтвердив тем самым силу российского автоспорта.

Правда, досрочная победа досталась не без помощи соперника. Еще за несколько часов до старта предпоследнего этапа пришло известие, что Федерико Виллагра, уступавший секунду Николаеву, нарушил регламент при заправке на предыдущем этапе. Но ещё до конца первой половины спецучастка на машине аргентинского гонщика возникли неполадки в работе коробки передач. Добравшись до лиазона на скорости 40 км/ч, экипаж Iveco принял решение прекратить участие.

Эдуард Николаев Fan Peikun/Xinhua/Global Look Press

Таким образом, отпраздновавший победу на предпоследнем этапе Николаев начал финальный этап с отрывом в 3 часа и 53 минуты от Сергея Вязовича на МАЗе. На третье и окончательное место в генеральной классификации поднялся второй гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев.

Помимо захватывающей борьбы в категории грузовиков, «Дакар»-2018 запомнился сходом чемпиона 2017 года в категории мотоциклов Сэма Сандерленда, претендентов на победу Себастьена Лёба (категория внедорожников) и чемпиона «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергея Карякина. Россиянин сошёл с гонки после пятого этапа из-за перелома руки.

Кроме того, гонку покинул российский пилот Иван Шихотаров (класс внедорожников) из-за компрессионного перелома первого позвонка поясничного отдела. Также «Дакар» запомнился отважным выступлением испанской мотогонщицы Санс.

«Дакар»-2019, как и в прошлом году, стартует 6 января и завершится 17 января. «КАМАЗ-мастер», делегировавший четыре экипажа, попробует отстоять титул. Маршрут пройдет по территории одной страны — Перу. Всего заявлено 334 спортивных экипажа из 61 страны: 167 мотоциклов/квадроциклов, 126 внедорожников/багги и 41 грузовик.

Уход Алонсо, Сироткина и возвращение Квята

Пилот «Макларен» 37-летний испанец Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Королевских гонок». Уход Астурийского беса, дважды чемпиона мира и трижды вице-чемпиона, связывали с болидом команды, который не показывал той мощи и прыти, которая есть у конкурентов. Но Алонсо опроверг данный факт, заявив, что его уход из «Формулы-1» не связан с отсутствием конкурентоспособного болида. Испанец признался, что добился всего в «Королевских гонках», о чём мечтал, ему 37 лет и он может стать лучшим, «более конкурентоспособным пилотом за пределами "Формулы-1"». Теперь мы увидим испанца в IndyCar. А кто забыл, напомним, что в 2017 году чемпион мира «Формулы-1» принимал участие в гонке «500 миль Индианаполиса», правда, не сумев финишировать.

Сергей Сироткин — ещё одна потеря для F-1, не столь значимая, может, для мировых автогонок, но для России существенная. Сезон-2018 для Сироткина успешным назвать было тяжело, особенно с таким болидом, что у «Уильямс». Но Сергей показывал стабильность и прошёл год без срывов. Его место занял поляк Роберт Кубица, который вернулся спустя несколько лет после автокатастрофы.

Стоит ли ставить крест на карьере Сироткина в «Формуле»? Нет. Будем надеяться, что Сергей взял просто небольшой перерыв, которые были в свое время даже у Нико Хюлькенберга, у Фернандо Алонсо и у того же Даниила Квята.

Команда «Макларен» HOCH ZWEI/Global Look Press

Кстати, от Квяте. Свою «формулическую» карьеру он начал в 2014 года в «Торо Россо». После успешного выступления был переведен в «Ред Бул», потом снова вернулся в «Торо Россо», а затем… ушёл, ненадолго. В «Формуле» он остался и даже не резервным пилотом. «Феррари» пригласила его к себе пилотом по развитию, то есть работать на симуляторе.

Именно работа на виртуальном болиде и стала основной для Квята. Особенно напряжённо Даниил трудился в дни гоночных уик-эндов, когда у пилотов на трассе не так много времени для поиска нужных настроек. Данные, полученные Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном на тренировках в режиме реального времени, поступали на базу команды в Италии, загружались в электронную модель болида, после чего россиянин искал правильные настройки, которые затем передавались инженерам на трассе. И так каждый гоночный уик-энд.

Всё это привело к тому, что Квят снова сядет за руль «боевой» машины в сезоне-2019. 24-летний уроженец Уфы подписал контракт с «Торо Россо», заменив француза Пьера Гасли.

А ведь ещё есть ряд талантливых российских гонщиков: Михаил Алёшин, Никита Мазепин, Артём Маркелов, которые, верим, станут «боевыми пилотами» команд «Формулы-1».

Проблемная «Форс Индия»

Команда «Форс Индия» была снята с чемпионата по ходу сезона-2018 из-за неспособности завершить его и была лишена заработанных 59 очков в «Кубке конструкторов». А вот гонщики уже новой команды «Рэйсинг Поинт Форс Индия» (Racing Point Force India) Серхио Перес и Эстебан Окон продолжили борьбу в чемпионате в личном зачете и завершили его на 8-м (62 очка) и 12-м местах (49) соответственно.

Так в чём проблема? Долги, причём миллионные. Летом 2018 года британские налоговики получили запрос о ликвидации команды «Формулы-1». Обращение составили компании HMRC и Formtech, занимающиеся поставкой запчастей. Команда задолжала им 2,4 млн фунтов. Суд должен был принять решение 25 июля, и в случае, если бы запрос рассмотрели в пользу истцов, то «Форс Индия» прекратила бы существование, поэтому в ситуацию вмешался мексиканский гонщик команды Серхио Перес. Ему команда должна была 4 млн долларов. По его просьбе было введено внешнее управление. Это стало спасанием для команды.

После было установлено, что на счетах команды осталось всего 240 тысяч фунтов. Этой суммы не хватало даже для выплаты зарплаты. Чтобы команда продолжала работать, её спонсор, компания BWT, выдала ссуду на 5 млн фунтов. Этого было достаточно для того, чтобы погасить выплаты июльской заработной платы. Для покрытия предварительных затрат на участие в гонках в Бельгии и Италии нужно было ещё 9,5 млн фунтов. Их у команды не было.

Компания FRP Advisory, временно управлявшая «Форс Индией», сообщила, что всего долг команды составил 28,5 млн фунтов. Кредиторами выступили более 450 компаний. Больше всего команда должна была «Мерседес» за поставку моторов — 13,7 млн фунтов.

Серхио Перес HOCH ZWEI/imago sportfotodienst/Global Look Press

Спасать команду принялся канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, который выкупил команду за 90 млн фунтов. Первым делом новое руководство сменило название с «Сахара Форс Индия» на «Рэйсинг Поинт Форс Индия». Однако владеть командой хотела и российская компания «Уралкалий», подавшая в суд на FRP Advisory, которая осуществляла управление командой с лета. Компания заявила, что именно временный управляющий мешал ей приобрести «конюшню».

«Уралкалий» указывал на то, что действия FRP Advisory не отвечали интересам кредиторов команды, акционеров, а также интересам спорта в целом. Эта компания фактически блокировала предложение российской компании о приобретении акций и спасении команды, предоставив «Уралкалию» менее одного рабочего дня на то, чтобы получить согласие 13 индийский банков.

По словам россиян, они предлагали более выгодные условия. «Уралкалий» был готов заплатить за «конюшню» 160 млн долларов против 90 млн. фунтов Стролла.

Компания до сих пор продолжает судебные разбирательства с внешними управляющими.

Команда возникла в октябре 2007 года после покупки индийским бизнесменом Виджаем Малльей команды «Спайкер».

Вот такой он, автоспортивный 2018 год.