«Осталось рот заклеить»: спортсменам Белоруссии запретили выезжать за рубеж

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, получившая гуманитарную визу Польши, рассказала о запрете спортсменам из Белоруссии выезжать за границу для участия в турнирах. Об этом она сообщила «РБК-Спорт».

Сегодня буквально узнали новость, что министр спорта запретил всем спортсменам выезжать за пределы Белоруссии — будь то соревнования, тренировочные сборы, даже речь шла и об отпусках, — сказала Тимановская.

По её словам, у атлетов уже куплены билеты на турниры за сумму до €1,5 тысячи и никто не вернёт потраченные средства.

Однако, как подчёркивает Тимановская, никаких официальных бумаг по этому поводу никто не видел. Каждый раз о запретах сообщали «на словах».

Кроме того, о подобном запрете сообщал и серебряный призёр Олимпиады-2008 в десятиборье Андрей Кравченко.

Как мы видим, «хата с краю» — уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить, — написал Кравченко на странице своего Instagram.

К своей публикации он прикрепил переписку с замазанными именами. Из сообщений следует, что запрет распространяется в том числе и на тех спортсменов, которые покупали билеты за свой счёт. В случае нарушения атлетам грозит увольнение.

Сам Кравченко ещё в начале августа решил вместе с семьёй остаться жить в Германии.

Ранее Тимановская подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия в стране. 1 августа с участием Тимановской на Олимпиаде произошёл скандал. Она раскритиковала в Instagram белорусских спортивных функционеров. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что тренеры команды по лёгкой атлетике решили отстранить спортсменку и отправить её домой в связи с её эмоционально-психологическим состоянием.

Позднее Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе и обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. Она отказалась лететь в Минск, так как опасалась преследования. Сейчас она находится в Польше.