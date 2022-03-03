«Осадочек остался»: Большунов отреагировал на решение FIS

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал «Матч ТВ» решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить от участия в Кубке мира спортсменов из России. Выигравший пять медалей в Пекине атлет считает, что несмотря на это решение, сезон для него получился удачным.

Сейчас никаких мыслей, надеялись, что всё разрешится. Всё-таки соревнования и спорт — это мир. Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было, — будем им довольствоваться, — сказал Большунов.

Российский лыжник выиграл вместе с командой России мужскую эстафету, а также победил в скиатлоне и марафоне. Кроме того, в его активе серебро в гонке с раздельным стартом и бронза в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что сборная ОКР на Олимпийских играх в Пекине недосчиталась золотых медалей. Главным героем соревнований он назвал Большунова.