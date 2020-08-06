Оргкомитет Евро-2020 займётся организацией финала ЛЧ в Петербурге

https://static.news.ru/photo/a54874ae-d88e-11ea-bd8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Moscrop via imago-images.de/Global Look Press

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге получил право организовать проведение в городе финала Лиги чемпионов в 2022 году. Решение принято на заседании Наблюдательного совета, главной темой которого были вопросы организации Евро-2020.

Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше — в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждёт ещё одно важное футбольное событие — финал Лиги чемпионов УЕФА. Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено Оргкомитету Евро-2020, — говорится в релизе пресс-службы Министерства спорта.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса все финалы турнира, запланированные в ранее в отдельных городах, были подвинуты на один год. Так, финал Лиги чемпионов в 2021 году примет Стамбул, который должен был стать хозяином решающего матча Еврокубка в 2020 году, а Петербург примет игру в 2022 году.

Что касается Евро-2020, то соревнование пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи примут 12 городов — организаторов чемпионата, в том числе и Санкт-Петербург. Здесь состоятся три игры группового этапа и один четвертьфинал, писал NEWS.ru.