Определились составы участников Мастер-шоу Матча звёзд КХЛ

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Определились составы участников Мастер-шоу Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдёт в Казани, сообщает пресс-служба лиги.

Конкурс на точность броска: Миро Аалтонен, Эрик О’Делл (дивизион Тарасова), Дмитрий Кагарлицкий, Никита Гусев (дивизион Боброва), Данис Зарипов, Найджел Доус (дивизион Харламова), Антон Бурдасов, Сергей Широков (дивизион Чернышёва).

Соревнование на силу броска: Якуб Накладал, Александр Елесин (дивизион Тарасова), Алекс Грант, Владислав Гавриков (дивизион Боброва), Пол Постма, Никита Трямкин (дивизион Харламова), Филип Хольм, Даррен Диц (дивизион Чернышева).

«Круг на скорость»: Михал Ржепик, Мэт Робинсон (дивизион Тарасова), Илья Зубов, Дмитрий Кагарлицкий (дивизион Боброва), Марк Верба, Илья Михеев (дивизион Чернышева), Арсен Хисамутдинов, Виктор Антипин (дивизион Харламова).

Суть последнего конкурса в следующем: на стартовую синюю линию в одном направлении одновременно выходят два хоккеиста от разных команд и пробегают круг по половине площадки. Хоккеист, показавший самое быстрое время среди всех забегов, пробегает круг по всей площадке от красной линии в попытке побить рекорд Энвера Лисина (12,450 секунды). Победитель каждого забега получает одно очко. Команда, игрок которой показал наилучшее время, получает одно бонусное очко. Если самый быстрый хоккеист побьет рекорд Лисина, то его команде будет добавлено ещё одно бонусное очко.

Мастер-шоу и Матч Звёзд состоятся 19 и 20 января.

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