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Президент клуба КХЛ оправдал распитие игроками алкоголя

Максим Сушинский vk.com/fcava

Максим Сушинский

спорт [ версия для печати ]

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о своём отношении к распитию игроками пива после матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и после Матча звёзд лиги.

По словам Сушинского, он одобряет употребление хоккеистами некрепкого алкоголя.

«Выпить пива после любого матча — это нормально. Не только после Матча звёзд. Хоккеисты тратят много калорий, а так как пиво — очень калорийный напиток, то тут оно идет на пользу», — приводит слова Сушинского «Реальное время».

Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ в 2019 году состоятся 19 и 20 января в Казани.

Как писал News.ru, вратарь казанского «Ак Барса» Владислав Подъяпольский рассказал о своих ожиданиях от Матча звёзд.


#алкоголь #хоккей
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