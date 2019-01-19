Подъяпольский: буду стараться брать все буллиты

Вратарь казанского «Ак Барса» Владислав Подъяпольский рассказал о своих ожиданиях от Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоится в Казани.
«В мастер-шоу не собираюсь кому-то поддаваться, буду стараться брать все буллиты. Для меня это дебютный Матч звёзд, поэтому хочется себя показать с хорошей стороны. На меня не давит, что такое мероприятие проходит в Татарстане. Наоборот, болельщики будут помогать. Плюс получится психологически и морально отдохнуть от регулярного чемпионата», — передаёт его слова корреспондент News.ru.
Он добавил, что на матче его поддержат жена и племянник, которые специально для этого приехали в Казань.
Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ в 2019 году состоятся 19 и 20 января.
Как писал News.ru, Зарипов прокомментировал своё участие в Матче звёзд КХЛ.