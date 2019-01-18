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Зарипов прокомментировал своё участие в Матче звёзд КХЛ

Данис Зарипов instagram.com/daniszaripov

Данис Зарипов

спорт [ версия для печати ]

Хоккеист клуба «Ак Барс» Данис Зарипов заявил, что был рад попасть на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет в Казани.

«Я рад, что попал в последний вагон, в команду, в состав звёзд, и мне очень приятно. Надеюсь, что всем игрокам получится предоставить хороший, эмоциональный праздник для любителей хоккея Татарстана», — приводит слова Зарипова корреспондент News.ru. 

Матч звёзд КХЛ пройдет в Казани с 19 по 20 января.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об изменениях в составе участников дивизионов Боброва и Тарасова на Матч звёзд КХЛ.


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