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Произошли изменения в составах на Матч звёзд КХЛ

Алексей Куденко/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об изменениях в составе участников дивизионов Боброва и Тарасова на Матч звёзд КХЛ.

В игре из-за травм не смогут принять участие защитник Сами Лепистё («Йокерит», дивизион Боброва), голкипер Илья Сорокин и защитник Алексей Марченко (оба — ЦСКА, дивизион Тарасова). На замену им пришли одноклубники Алекс Грант, Ларс Юханссон и Мэт Робинсон соответственно, сообщает пресс-служба КХЛ.

Если для Гранта и Юханссона это будет первый Матч звезд, то для Робинсона — третьим в карьере. Он принимал участи в звездном уикэнде в 2016 и 2017 годах, представляя «Динамо» (Москва).

Ранее сообщалось, что в Матче звезд не примет участие нападающий рижского «Динамо» Линус Виделл.


#хоккей #КХЛ #Матчзвезд
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