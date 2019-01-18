Произошли изменения в составах на Матч звёзд КХЛ

https://news.ru/storage/news/2b7be7ce481f8bdc39225a19282095b2/000e0643-6742-48e5-92f4-f714c651e4bf_850.jpg Алексей Куденко/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об изменениях в составе участников дивизионов Боброва и Тарасова на Матч звёзд КХЛ.

В игре из-за травм не смогут принять участие защитник Сами Лепистё («Йокерит», дивизион Боброва), голкипер Илья Сорокин и защитник Алексей Марченко (оба — ЦСКА, дивизион Тарасова). На замену им пришли одноклубники Алекс Грант, Ларс Юханссон и Мэт Робинсон соответственно, сообщает пресс-служба КХЛ.

Если для Гранта и Юханссона это будет первый Матч звезд, то для Робинсона — третьим в карьере. Он принимал участи в звездном уикэнде в 2016 и 2017 годах, представляя «Динамо» (Москва).

Ранее сообщалось, что в Матче звезд не примет участие нападающий рижского «Динамо» Линус Виделл.