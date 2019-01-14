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Лучший игрок «Динамо» не сыграет в Матче звёзд КХЛ

Линус Виделл (слева) Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Линус Виделл (слева)

спорт [ версия для печати ]

Нападающий рижского «Динамо» Линус Виделл не сможет принять участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Виделла заменит капитан «Динамо» Лаурис Дарзиньш. 

В нынешнем сезоне 33-летний Дарзиньш сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата, набрав 34 (12+22) очка. Виделл в 41 матче набрал 41 (21+20) очко. Он является лучшим бомбардиром команды.

Мастер-шоу звёзд КХЛ и сам матч пройдут 19 и 20 января 2019 года в Казани.

Игрок НХЛ признался в алкоголизме, писал News.ru.


#хоккей
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