Лучший игрок «Динамо» не сыграет в Матче звёзд КХЛ

Нападающий рижского «Динамо» Линус Виделл не сможет принять участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, Виделла заменит капитан «Динамо» Лаурис Дарзиньш.
В нынешнем сезоне 33-летний Дарзиньш сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата, набрав 34 (12+22) очка. Виделл в 41 матче набрал 41 (21+20) очко. Он является лучшим бомбардиром команды.
Мастер-шоу звёзд КХЛ и сам матч пройдут 19 и 20 января 2019 года в Казани.
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